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Франція та Румунія підпишуть угоду про спрощення експорту українського зерна

Неділя, 11 вересня 2022, 17:26

Франція та Румунія підпишуть у понеділок угоду про полегшення експорту зернових з України суходолом.

Про це повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон, пише "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

"Завтра я підпишу угоду з Румунією, яка дозволяє Україні вивозити ще більше зернових", - заявив Бон у неділю.

"Ці зернові підуть до Європи та країн, що розвиваються, особливо в Середземномор'ї, яким вони потрібні для їжі та практично для виживання", - додав міністр.

Раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликатиме Москву відправляти товари через Чорноморський коридор, який підтримується ООН, під час зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним наступного тижня.

Ердоган раніше сказав, що Путін має рацію, скаржачись, що зерно йде до заможних країн.

Координаційна група зі Стамбула, яка стежить за угодою, каже, що 30% вантажів відправляється в країни з низьким і нижчим за середній рівень доходів.

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Франція Румунія

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