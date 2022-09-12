Франция и Румыния подписали соглашение для наращивания экспорта украинского зерна

Правительства Франции и Румынии подписали соглашение, которое позволит экспортировать больше зерна из Украины в Европу и за ее пределы.

Об этом в понедельник заявил министр транспорта Франции Клеман Бон, пишет "Европейская правда".

"Вместе со своим румынским коллегой Ионелом Скриоштяну и послом Украины Вадимом Омельченко я подписал соглашение, которое способствует экспорту украинских зерновых путем предоставления нашей логистической экспертизы. Мы полностью солидарны с Украиной", - написал Бон в своем Twitter.

#Ukraine | J'ai signé avec mon homologue roumain, Ionel Scrioșteanu, un accord qui facilite l'exportation des céréales ukrainiennes en apportant notre expertise logistique, au côté de l'ambassadeur @OmelchenkoVadym.



Notre solidarité avec l'#Ukraine est totale 🇫🇷🇷🇴🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/qJkAfdjEeI — Clement Beaune (@CBeaune) September 12, 2022

Ранее Бон заявлял, что это соглашение позволит Украине вывозить еще больше зерновых в Европу и развивающиеся страны, особенно в Средиземноморье.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе пригрозил ограничить экспорт зерна через Черное море и заявил, что большинство зерновых, покидающих Украину, идут на рынок ЕС, а не в развивающиеся страны.

Британская разведка в воскресенье заявила, что утверждения Путина не соответствуют действительности. Согласно данным ООН, около 30% зерновых было поставлено в страны с низким и средним уровнем дохода в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.