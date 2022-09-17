Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Франції натякнули, що таємно здійснюють спеціалізовану підготовку українських військових

Субота, 17 вересня 2022, 10:20

Радник міністра оборони Франції Себастьєн Лекорню сказав, що французька сторона не буде забезпечувати таку ж масштабну підготовку українських військових, як Велика Британія, але може не афішувати певні свої дії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лекорню розповів в інтерв’ю Politico.

За його словами, французький президент Емманюель Макрон хоче зберегти роль Парижа як "балансира" й зосередитись на таких питаннях, як переговори із захисту Запорізької атомної електростанції.

"Емманюель Макрон чітко заявив: Україна переможе і повинна перемогти, але Росію не можна принизити. Наш курс полягає у солідарності з Україною, щоб допомогти їй перемогти, але якщо цього не станеться, то мати змогу відігравати роль, коли конфлікт припиниться", – сказав Лекорню.

Радник глави оборонного відомства Франції повідомив, що вона забезпечила підготовку 40 українських військовослужбовців з початку повномасштабного вторгнення Росії – переважно на самохідних артилерійських установках Caesar.

Естонія готова тренувати українських військових у межах майбутньої місії ЄС

Водночас Лекорню не виключив, що може здійснюватися й інша підготовка: "Велика Британія вирішила займатися базовою підготовкою. Ми здійснюємо більш спеціалізовану підготовку. Ми не будемо говорити вам про все, що робимо".

Один із французьких міністрів на умовах анонімності розповів Politico, що Париж "без вагань" готовий координувати свої зусилля з підготовки військових з України з Великою Британією.

Франція підтримала ідею створення місії з підготовки українських військовослужбовців під егідою Європейського Союзу. Паралельно ведуться дискусії про створення аналогічної місії на рівні НАТО, стверджують джерела видання.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз пропонує у межах своєї місії з тренування українських військовослужбовців у сусідніх країнах здійснювати підготовку снайперів, фахівців із розмінування та офіцерського складу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Війна з РФ

Статті

В НАТО без ПДЧ: як Україні повторити успіх Фінляндії та Швеції

Фінський та шведський приклад блискавичного вступу до Альянсу стає цікавим для України. Що може винести Київ із досвіду цих країн?
16 вересня 2022 — Маріанна Фахурдінова, Центр "Нова Європа"

Ультраправий прорив: чи зменшить коаліція з радикалами підтримку України Швецією

Чи означатиме перемога ультраправих на виборах у Швеції відмову від допомоги Україні? Не зовсім, навіть попри те, що російські пропагандисти вже стримано святкують.
16 вересня 2022 — Роман Горбик, для Європейської правди

Угорщина – більше не демократія. Але чи матиме це наслідки для Орбана?

Угорщина більше не є демократичною державою, переконані європейські депутати. Вона порушила усі основоположні цінності ЄС...
15 вересня 2022 — Тетяна Висоцька, для Європейської правди