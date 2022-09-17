Во Франции намекнули, что тайно осуществляют специализированную подготовку украинских военных

Советник министра обороны Франции Себастьен Лекорню сказал, что французская сторона не будет обеспечивать столь же масштабную подготовку украинских военных, как Великобритания, но может не афишировать свои действия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лекорню рассказал в интервью Politico.

По его словам, французский президент Эмманюэль Макрон хочет сохранить роль Парижа как "балансира" и сосредоточиться на таких вопросах? как переговоры по защите Запорожской атомной электростанции.

"Эмманюэль Макрон четко заявил: Украина победит и должна победить, но Россию нельзя унизить. Наш курс заключается в солидарности с Украиной, чтобы помочь ей победить, но если этого не произойдет, то может играть роль, когда конфликт прекратится", – сказал он. Больница.

Советник главы оборонного ведомства Франции сообщил, что обеспечила подготовку 40 украинских военнослужащих с начала полномасштабного вторжения России – преимущественно на самоходных артиллерийских установках Caesar.

В то же время, Лекорню не исключил, что может осуществляться и другая подготовка: "Великобритания решила заниматься базовой подготовкой. Мы осуществляем более специализированную подготовку. Мы не будем говорить вам обо всем, что делаем".

Один из французских министров на условиях анонимности рассказал Politico, что Париж "без колебаний" готов координировать свои усилия по подготовке военных из Украины с Великобританией.

Франция поддержала идею создания миссии по подготовке украинских военнослужащих под эгидой Европейского Союза. Параллельно ведутся дискуссии по созданию аналогичной миссии на уровне НАТО, утверждают источники издания.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз предлагает в рамках своей миссии по тренировке украинских военнослужащих в соседних странах проводить подготовку снайперов, специалистов по разминированию и офицерского состава.