Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі

Неділя, 4 вересня 2022, 18:15

Міністерство освіти і науки Грузії заявило, що School Club Georgia, приватна російська школа, відкрита в Тбілісі і Батумі, не отримувала авторизації та не має права здійснювати загальноосвітню діяльність у Грузії.

Про це повідомило "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

У міністерстві наголосили, що авторизація є обов'язковою як для державних, так і для приватних навчальних закладів. Національний центр розвитку якості освіти вже звернувся до відповідних структур із проханням вивчити питання.

У Міносвіти нагадали, що незаконна освітня діяльність є кримінальним діянням і карається штрафом або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Прокоментували повідомлення про відкриття школи і в уряді Аджарії. 

За словами міністра освіти, культури та спорту автономної республіки Майї Хаджішвілі, їм не надходила документація для акредитації нового навчального закладу.

Колишній посол України в Грузії залишив Тбілісі

Водночас вона заявила, що зараз регіональне міністерство продовжує роботу щодо посилення української школи – планується розпочати навчання близько тисячі дітей.

Про відкриття у Батумі приватної російської школи повідомило видання Batumelebi. За його інформацією, хоча на будівлі написано, що там розташований центр розвитку, в приватній бесіді викладачі та директор Наталія Георгієва, громадянка РФ, підтверджують, що це – навчальний заклад для російськомовних дітей, де уроки проводяться з першого по сьомий клас.

Під час першої зустрічі журналістам сказали, що діяльність школи визнана легітимною з боку Міністерства освіти РФ. Навчальний процес здійснюється за російською програмою, а екзамени учні складають дистанційно в Москві та Санкт-Петербурзі. 

У школі також повідомили, що у кожному класі – по 7 чи 8 дітей, а навчання коштує 750 ларі на місяць у Батумі, 800 ларі у Тбілісі (близько 260-280 доларів відповідно).

На прохання журналістів розповісти, як на уроках історії дітям розповідають про окупацію Грузії чи російсько-грузинську війну 2008 року, Наталія Георгієва сказала, що вони поділяють позицію більшості жителів країни. Директор також повідомила, що їхню школу курує відділення культури Служби державної безпеки Грузії, з яким вони узгоджують такі питання.

У Мін’юсті Грузії повідомили, що за 2022 рік громадянство Грузії отримали 728 громадян Росії, усі - за правом етнічного походження.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія

Статті

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда