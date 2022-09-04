Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі

Міністерство освіти і науки Грузії заявило, що School Club Georgia, приватна російська школа, відкрита в Тбілісі і Батумі, не отримувала авторизації та не має права здійснювати загальноосвітню діяльність у Грузії.

Про це повідомило "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

У міністерстві наголосили, що авторизація є обов'язковою як для державних, так і для приватних навчальних закладів. Національний центр розвитку якості освіти вже звернувся до відповідних структур із проханням вивчити питання.

У Міносвіти нагадали, що незаконна освітня діяльність є кримінальним діянням і карається штрафом або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Прокоментували повідомлення про відкриття школи і в уряді Аджарії.

За словами міністра освіти, культури та спорту автономної республіки Майї Хаджішвілі, їм не надходила документація для акредитації нового навчального закладу.

Водночас вона заявила, що зараз регіональне міністерство продовжує роботу щодо посилення української школи – планується розпочати навчання близько тисячі дітей.

Про відкриття у Батумі приватної російської школи повідомило видання Batumelebi. За його інформацією, хоча на будівлі написано, що там розташований центр розвитку, в приватній бесіді викладачі та директор Наталія Георгієва, громадянка РФ, підтверджують, що це – навчальний заклад для російськомовних дітей, де уроки проводяться з першого по сьомий клас.

Під час першої зустрічі журналістам сказали, що діяльність школи визнана легітимною з боку Міністерства освіти РФ. Навчальний процес здійснюється за російською програмою, а екзамени учні складають дистанційно в Москві та Санкт-Петербурзі.

У школі також повідомили, що у кожному класі – по 7 чи 8 дітей, а навчання коштує 750 ларі на місяць у Батумі, 800 ларі у Тбілісі (близько 260-280 доларів відповідно).

На прохання журналістів розповісти, як на уроках історії дітям розповідають про окупацію Грузії чи російсько-грузинську війну 2008 року, Наталія Георгієва сказала, що вони поділяють позицію більшості жителів країни. Директор також повідомила, що їхню школу курує відділення культури Служби державної безпеки Грузії, з яким вони узгоджують такі питання.

У Мін’юсті Грузії повідомили, що за 2022 рік громадянство Грузії отримали 728 громадян Росії, усі - за правом етнічного походження.