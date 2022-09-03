Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Мін’юст Грузії розповів, скільком росіянам дали громадянство за 2022 рік

Субота, 3 вересня 2022, 10:01

У Мін’юсті Грузії повідомили, що за 2022 рік громадянство Грузії отримали 728 громадян Росії, усі - за правом етнічного походження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство "Новости Грузия".

"Президентка Грузії надала громадянство лише 728 особам, які за похоженням - із Грузії та одночасно відповідають вимогам законодавства щодо рівня знання державної мови, історії Грузії та основних прав", - повідомили у відомстві. 

Росіяни влаштували "війну" бару в Тбілісі, який змушує відвідувачів з РФ відхреститися від війни в Україні

Кількість відмов громадянам РФ, як зазначають, була утричі більшою: загалом з початку 2022 року подали 3265 заявок, з них 2537 відхилили.

Мін’юст опублікував інформацію у відповідь на публікацію звіту Інституту розвитку свободи та демократії (IDFI). У ньому йдеться, що на громадян РФ випадає 72% випадків надання громадянства Грузії, які не пов’язані з поновленням громадянства, і що за 2018-2022 роки громадянами Грузії стали 6075 громадян РФ. 

Як відомо, у Грузії дедалі активніше обговорюють побоювання через масовий приїзд росіян після початку повномасштабної війни РФ проти України. 

В опозиції піднімають питання про запровадження візового режиму та обмеження продажу нерухомості громадянам РФ. 

У правлячій партії "Грузинська мрія" назвали заклики частиною "ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти росіян. У її розв'язуванні звинувачують "Єдиний національний рух".

В опозиції назвали таку позицію антидержавною. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія

Статті

Вимога на трильйони: куди заведе спроба Польщі стягнути репарації з Німеччини

Польща офіційно вимагатиме у Німеччини відшкодування за збитки, яких вона зазнала внаслідок Другої світової війни. Сума репарацій оцінена в $1,32 трлн.
2 вересня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського

Ірландське розширення НАТО: як дії РФ змусили ще одну країну думати про вступ до Альянсу

Слідом за фінами та шведами до вступу в НАТО "дозріли" в Ірландії – така ідея виглядає привабливою для більш ніж половини ірландців. Які наслідки це матиме?
2 вересня 2022 — Олександр Краєв, для Європейської правди

Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання

Чи піддадуться експерти МАГАТЕ на провокації РФ? Що може бути, а чого не має бути в їхньому звіті? А головне – чи здатна міжнародна місія сприяти демілітаризації ЗАЕС?
1 вересня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда