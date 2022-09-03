Мін’юст Грузії розповів, скільком росіянам дали громадянство за 2022 рік

У Мін’юсті Грузії повідомили, що за 2022 рік громадянство Грузії отримали 728 громадян Росії, усі - за правом етнічного походження.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство "Новости Грузия".

"Президентка Грузії надала громадянство лише 728 особам, які за похоженням - із Грузії та одночасно відповідають вимогам законодавства щодо рівня знання державної мови, історії Грузії та основних прав", - повідомили у відомстві.

Кількість відмов громадянам РФ, як зазначають, була утричі більшою: загалом з початку 2022 року подали 3265 заявок, з них 2537 відхилили.

Мін’юст опублікував інформацію у відповідь на публікацію звіту Інституту розвитку свободи та демократії (IDFI). У ньому йдеться, що на громадян РФ випадає 72% випадків надання громадянства Грузії, які не пов’язані з поновленням громадянства, і що за 2018-2022 роки громадянами Грузії стали 6075 громадян РФ.

Як відомо, у Грузії дедалі активніше обговорюють побоювання через масовий приїзд росіян після початку повномасштабної війни РФ проти України.

В опозиції піднімають питання про запровадження візового режиму та обмеження продажу нерухомості громадянам РФ.

У правлячій партії "Грузинська мрія" назвали заклики частиною "ксенофобно-шовіністичної кампанії" проти росіян. У її розв'язуванні звинувачують "Єдиний національний рух".

В опозиції назвали таку позицію антидержавною.