Власти Грузии заявили о незаконности частной российской школы в Батуми и Тбилиси

Министерство образования и науки Грузии заявило, что School Club Georgia, частная русская школа, открытая в Тбилиси и Батуми, не получала авторизации и не имеет права осуществлять общеобразовательную деятельность в Грузии.

Об этом сообщило "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

В министерстве подчеркнули, что авторизация обязательна как для государственных, так и для частных учебных заведений. Национальный центр развития качества образования уже обратился в соответствующие структуры с просьбой изучить вопросы.

В Минобразования напомнили, что незаконная образовательная деятельность является уголовным деянием и наказывается штрафом или лишением свободы сроком от одного до трех лет.

Прокомментировали сообщение об открытии школы и правительстве Аджарии.

По словам министра образования, культуры и спорта автономной республики Майи Хаджишвили, им не поступала документация для аккредитации нового учебного заведения.

В то же время она заявила, что сейчас региональное министерство продолжает работу по усилению украинской школы – планируется начать обучение около тысячи детей.

Об открытии в Батуми частной российской школы сообщило издание Batumelebi. По его информации, хотя на здании написано, что там расположен центр развития, в частной беседе преподаватели и директор Наталья Георгиева, гражданка РФ, подтверждают, что это учебное заведение для русскоязычных детей, где уроки проводятся с первого по седьмой класс.

При первой встрече журналистам сказали, что деятельность школы признана легитимной со стороны Министерства образования РФ. Учебный процесс осуществляется по российской программе, а экзамены ученики сдают дистанционно в Москве и Санкт-Петербурге.

В школе также сообщили, что в каждом классе – по 7 или 8 детей, а обучение стоит 750 лари в месяц в Батуми, 800 лари в Тбилиси (около 260-280 долларов соответственно).

На просьбу журналистов рассказать, как на уроках истории детям рассказывают об оккупации Грузии или российско-грузинской войне 2008 года, Наталья Георгиева сказала, что они разделяют позицию большинства жителей страны. Директор также сообщила, что их школу курирует отделение культуры Службы государственной безопасности Грузии, с которым они согласуют такие вопросы.

В Минюсте Грузии сообщили, что за 2022 год гражданство Грузии получили 728 граждан России, все – по праву этнического происхождения.