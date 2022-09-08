Україна і Польща домовились про розвантаження пункту пропуску, де страйкують польські водії

Українські та польські прикордонні та митні служби досягли домовленості щодо відкриття пункту пропуску "Устилуг – Зосін" для виїзду порожніх транспортних засобів – цей крок покликаний розв’язати кілометрові черги на кордоні, що вже призвели до страйку польських водіїв.

Як передає "Європейська правда", про це в четвер заявив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм.

Прикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" є найближчим до переїзду "Ягодин – Дорогуськ", де кілька днів страйкують польські далекобійники. Режим пропуску пустих вантажівок на нових умовах почне діяти завтра, 9 вересня, о 8:00 за київським часом.

"Сподіваємось, дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польської сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща", – зазначив Найєм.

Нагадаємо, в понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.

Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".

Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".

У вівторок Україна з Польщею досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин".

Більше про ситуацію читайте тут: Криза на польському кордоні: як страйк та 50-кілометрова черга створюють загрозу для України.