Украина и Польша договорились о разгрузке пункта пропуска, где бастуют польские водители

Украинские и польские пограничные и таможенные службы достигли договоренности об открытии пункта пропуска "Устилуг – Зосин" для выезда пустых транспортных средств – этот шаг призван решить километровые очереди на границе, которые уже привели к забастовке польских водителей.

Как передает "Европейская правда", об этом в четверг заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

Пограничный пункт пропуска "Устилуг - Зосин" является самым близким к переезду "Ягодин - Дорогуск", где несколько дней бастуют польские дальнобойщики. Режим пропуска пустых грузовиков на новых условиях начнет действовать завтра, 9 сентября, в 8:00 по киевскому времени.

"Надеемся, дружеский шаг украинских служб положит конец блокированию пунктов пропуска с польской стороны и поможет повысить эффективность работы фитосанитарных и ветеринарных служб Республики Польша", - отметил Найем.

Напомним, в понедельник группа польских водителей заблокировала пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин" на границе с Украиной.

Забастовщики требовали открытия коридора для пропуска пустых грузовиков, увеличения числа работников фитосанитарной и таможенной служб для ускорения проверок, а также возвращения разрешений для украинских водителей, которые едут в Польшу – то есть фактической отмены "транспортного безвиза".

Украинская сторона утверждает, что проблема в пересечении границы кроется именно с польской стороны, где "ежедневно проверяли все меньше и меньше автомобилей".

Во вторник Украина с Польшей во вторник достигли предварительной договоренности для разблокирования движения на пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин".