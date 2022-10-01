Грузія пережила насильницьку зміну кордонів і ніколи не визнає цього в Україні - МЗС

Міністерство закордонних справ Грузії рішуче засудило так звані референдуми, проведені Російською Федерацією на території України, та незаконну анексію цих територій.

Про це йдеться у заяві грузинського міністерства, опублікованій на сайті відомства, пише "Європейська правда".

Тбілісі вважає дії РФ явним актом насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів України.

"Цією черговою протиправною дією Російської Федерації вкотре були грубо порушені основні принципи міжнародного права, які захищають територіальну цілісність і суверенітет всіх держав.

Грузія, яка вже пройшла через досвід насильницької зміни міжнародно визнаних кордонів, ніколи не визнає так звані незаконні референдуми, проведені в регіонах України, та підтверджує свою тверду та непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах", - сказано у заяві.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з анексії чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

США, Велика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.