США розширили санкції проти РФ: у чорному списку – російські топ-посадовці та їхні сім’ї

Міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз американського Мінфіну.

У санкційному списку з’явилися 14 юридичних осіб із російського військово-промислового комплексу, троє ключових керівників російської фінансової інфраструктури, найближчі родичі деяких російських високопосадовців, а також 278 членів російського парламенту за сприяння проведенню Росією фейкових референдумів та спробі анексії суверенної української території.

Серед них – родичі міністра оборони РФ Сергєя Шойгу, дружина і син заступника секретаря Ради безпеки РФ Дмитрія Медведєва, мера Москви Сергєя Собяніна, глава Центробанку Ельвіра Набіулліна та її заступники, депутатка РФ Валентина Терешкова тощо.

Крім того, Мінфін США додав 57 юросіб із Китаю, Вірменії та Білорусі до переліку організацій, які порушують експортний контроль США.

Окремо Державний департамент США запроваджує санкції проти членів сім'ї мера Москви Сергєя Собяніна, який також є членом Ради безпеки Росії, та візові обмеження щодо громадянина Росії Очур-Суге Монгуша за катування українського військовополоненого.

Державний департамент також запроваджує візові обмеження щодо 910 осіб, зокрема військовослужбовців Російської Федерації, білоруських військових посадовців та російських "маріонеток", які діють на окупованих Росією територіях України.

Нагадаємо, 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Після цього Україна підписала заявку на пришвидшений вступ до НАТО і відмовилася від переговорів із РФ за президентства Путіна.