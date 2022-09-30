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Президентка Грузії засудила "анексію" областей України та мобілізацію на окупованих територіях

П'ятниця, 30 вересня 2022, 18:18

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з "анексії" чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву Зурабішвілі оприлюднила у Twitter.

"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.

"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.

Як повідомлялося, президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.

СШАВелика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.

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Грузія Війна з РФ

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