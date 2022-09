Президентка Грузії засудила "анексію" областей України та мобілізацію на окупованих територіях

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з "анексії" чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву Зурабішвілі оприлюднила у Twitter.

"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.

"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.

Formalizing sham referendum to support a blatant violation of international law and forceful annexation has no legitimacy, no future.



We reject such gross violations of international law and reiterate our full support to Ukraine’s territorial integrity.