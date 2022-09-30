Президентка Грузії засудила "анексію" областей України та мобілізацію на окупованих територіях
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в п’ятницю засудила дії Росії з "анексії" чотирьох областей України, а також наміри Кремля провести мобілізацію на тимчасово окупованих українських та грузинських територіях.
Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву Зурабішвілі оприлюднила у Twitter.
"Формалізація фіктивного референдуму на підтримку кричущого порушення міжнародного права і насильницької анексії не має ні легітимності, ні майбутнього. Ми відкидаємо такі грубі порушення міжнародного права і підтверджуємо нашу повну підтримку територіальної цілісності України", – наголосила вона.
"Засуджую плани мобілізації на окупованих територіях України та Грузії як чергове грубе порушення суверенітету обох наших країн", – додала президентка Грузії.
Formalizing sham referendum to support a blatant violation of international law and forceful annexation has no legitimacy, no future.— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) September 30, 2022
We reject such gross violations of international law and reiterate our full support to Ukraine’s territorial integrity.
Як повідомлялося, президент Російської Федерації 30 вересня підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.
Лідери усіх країн Європейського Союзу опублікували спільну заяву, у якій рішуче відкинули та беззастережно засудили незаконну анексію Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
США, Велика Британія і Канада запровадили проти Росії додаткові санкції.