Грузия пережила насильственное изменение границ и никогда не признает этого в Украине - МИД
Министерство иностранных дел Грузии решительно осудило так называемые референдумы, проведенные Российской Федерацией на территории Украины, и незаконную аннексию этих территорий.
Об этом говорится в заявлении грузинского министерства, опубликованном на сайте ведомства, пишет "Европейская правда".
Тбилиси считает действия РФ явным актом насильственной смены международно признанных границ Украины.
"Этим очередным противоправным действием Российской Федерации в очередной раз были грубо нарушены основные принципы международного права, защищающие территориальную целостность и суверенитет всех государств.
Грузия, уже прошедшая через опыт насильственной смены международно признанных границ, никогда не признает так называемые незаконные референдумы, проведенные в регионах Украины, и подтверждает свою твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - говорится в заявлении.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в пятницу осудила действия России по аннексии четырех областей Украины, а также намерения Кремля провести мобилизацию на временно оккупированных украинских и грузинских территориях.
Лидеры всех стран Европейского Союза опубликовали совместное заявление, в котором решительно отвергли и безоговорочно осудили незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
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