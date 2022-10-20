Колишній соратник ексканцлера Австрії дав свідчення проти Курца у справі про корупцію

Центральна фігура скандалу, який змусив канцлера Австрії Себастьяна Курца піти у відставку минулого року, погодився дати свідчення проти свого колишнього боса.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

У своїх свідченнях федеральним прокурорам Томас Шмід, колишній високопоставлений чиновник міністерства фінансів і довірена особа Курца, звинуватив ексканцлера і його Народну партію у схемі зловживання коштами платників податків, яка полягала у замовленні, а потім публікації сфальсифікованих соціологічних опитувань, що позитивно відображали позицію молодого політика.

Ймовірні маніпуляції почалися, коли Курц був міністром закордонних справ у 2016 році і змагався за посаду канцлера, якої він досяг наступного року у віці 31 року.

"Я підтримував Курца і Австрійську народну партію з Міністерства фінансів, використовуючи ресурси міністерства для сприяння просуванню партії під керівництвом Себастьяна Курца", - заявив прокурорам Шмід, який на той момент був найстаршим державним службовцем в міністерстві фінансів.

Курц заперечив будь-які правопорушення і заявив у середу, що Шмід бреше, щоб врятувати себе.

"Я з нетерпінням чекаю, щоб довести, що ці звинувачення неправдиві", - сказав Курц, який зараз працює на мільярдера Петера Тіля.

Хоча деталі схеми стали відомі рік тому, що призвело до раптової відставки Курца, залишалося незрозумілим, чи було у прокурорів достатньо доказів для порушення кримінальної справи.

Юридичні експерти кажуть, що кримінальне переслідування Курца зараз є ймовірним, що підвищує ймовірність того, що йому може загрожувати тюремне ув'язнення.

Колишній канцлер стикається з окремим розслідуванням звинувачень у тому, що він збрехав у свідченнях парламенту в 2020 році про свою роль у плані призначити Шміда керівником компанії, яка управляє частками Австрії в колишніх державних підприємствах.

Курц заперечував свою безпосередню участь у відборі кандидата на цю посаду - прибуткове призначення, на якому Шмід отримував зарплату в розмірі близько 600 000 євро на рік.