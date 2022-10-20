Бывший соратник экс-канцлера Австрии дал показания против Курца по делу о коррупции

Центральная фигура скандала, который заставил канцлера Австрии Себастьяна Курца уйти в отставку в прошлом году, согласился дать показания против своего бывшего босса.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

В своих показаниях федеральным прокурорам Томас Шмид, бывший высокопоставленный чиновник министерства финансов и доверенное лицо Курца, обвинил экс-канцлера и его Народную партию в схеме злоупотребления средствами налогоплательщиков, которая заключалась в заказе, а затем публикации сфальсифицированных социологических опросов, которые положительно отражали позицию молодого политика.

Вероятные манипуляции начались, когда Курц был министром иностранных дел в 2016 году и боролся за пост канцлера, которого он достиг в следующем году в возрасте 31 года.

"Я поддерживал Курца и Австрийскую народную партию из Министерства финансов, используя ресурсы министерства для содействия продвижению партии под руководством Себастьяна Курца", - заявил прокурорам Шмид, который на тот момент был самым старшим государственным служащим в министерстве финансов.

Курц отрицал любые правонарушения и заявил в среду, что Шмид лжет, чтобы спасти себя.

"Я с нетерпением жду, чтобы доказать, что эти обвинения ложные", - сказал Курц, который сейчас работает на миллиардера Петера Тиля.

Хотя детали схемы стали известны год назад, что привело к внезапной отставке Курца, оставалось неясным, было ли у прокуроров достаточно доказательств для возбуждения уголовного дела.

Юридические эксперты говорят, что уголовное преследование Курца сейчас является вероятным, что повышает вероятность того, что ему может грозить тюремное заключение.

Бывший канцлер сталкивается с отдельным расследованием обвинений в том, что он солгал в показаниях парламенту в 2020 году о своей роли в плане назначить Шмида руководителем компании, которая управляет долями Австрии в бывших государственных предприятиях.

Курц отрицал свое непосредственное участие в отборе кандидата на эту должность - прибыльное назначение, на котором Шмид получал зарплату в размере около 600 000 евро в год.