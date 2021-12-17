Розслідування проти ексканцлера Австрії виявило фінансові порушення

У ході розслідування справи про корупцію навколо колишнього канцлера Австрії Себастьяна Курца у рамках внутрішнього розслідування Міністерства фінансів було виявлено порушення.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Серед іншого стало відомо про незрозумілі платежі соціологу на суму понад 120 000 євро. Соціологу було доручено провести дослідження на суму майже 35 000 євро. Проте через незрозумілі причини вона отримала майже 156 тисяч євро.

Прокуратура у справах про корупцію розслідує справу проти Курца та кількох його наближених.

Підозра полягає в тому, що підтасовані опитування фінансувалися грошима платників податків, щоб прокласти Курцу шлях до посади глави консервативної Австрійської народної партії та канцлерства. Повідомляється, що цим проєктом займалося Міністерство фінансів.

Курц та колишній міністр фінансів Гернот Блюмел неодноразово заявляли про свою невинність перед своєю відставкою.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Новим канцлером став колишній глава МВС Карл Негаммер.

Про те, що зміниться в Австрії з оновленим урядом і яких змін варто чекати Україні читайте в статті - "Очищення" Австрії: як корупційний скандал змінив уряд та партію влади.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.