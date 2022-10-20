Міністр оборони Британії прокоментував свій раптовий візит до Вашингтона

Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив парламенту, що немає причин для занепокоєння з приводу його термінової поїздки для зустрічі з союзниками в США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про візит до Вашингтона, Воллес сказав: "Я відвідав Пентагон, Державний департамент, була зустріч з радником з питань національної безпеки та інші зустрічі. Я переконався, що ми всі розуміємо наші процеси планування щодо того, що ми будемо робити в разі виникнення цілого ряду подій".

"Я не думаю, що люди повинні бути стурбовані цим... Я сподіваюся, що вони впевнені, що моїм пріоритетом є у разі потреби сісти в літак і зробити це", – додав він.

Воллес скасував заплановане засідання комітету в парламенті, щоб відправитися до Вашингтона у вівторок, що викликало питання про те, що стоїть за очевидно терміновим характером поїздки.

З приводу такого раптового візиту одразу виникло багато спекуляцій.

"Оскільки ми наближаємося до зими в Україні з її успіхами на полі бою проти російських сил і в світлі останніх дій Путіна, було важливо зустрітися віч-на-віч з міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими представниками американської адміністрації, щоб обговорити наші спільні проблеми в галузі безпеки", – зазначив співрозмовник агентства напередодні.

Відповідаючи на запитання, чи поїхав Воллес до Вашингтона, щоб обговорити ризик застосування Росією ядерної зброї в Україні, речник прем'єр-міністра Ліз Трасс повторив, що будуть "серйозні наслідки", якщо Росія застосує ядерну зброю, але додав: "Я б застеріг від спекуляцій на цю тему".

"Я думаю, що було б помилкою втягуватися в спекуляції на цю тему замість того, щоб зосередитися на тому, що ми бачимо, що відбувається день за днем, а це безглуздий і варварський напад на цивільних осіб по всій Україні", - сказав він журналістам.