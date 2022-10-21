Білий дім веде переговори з Маском про активацію Starlink в Ірані - ЗМІ

Білий дім веде переговори з мільярдером Ілоном Маском про створення в Ірані супутникового інтернет-сервісу Starlink компанії SpaceX.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на чиновників, знайомих з цим питанням.

Розмови, про які раніше не повідомлялося, відбуваються в той час, коли адміністрація Байдена шукає шляхи підтримки іранського протестного руху, який вибухнув трохи більше місяця тому після того, як 22-річна Махса Аміні померла за підозрілих обставин після затримання поліцією моралі країни.

Білий дім розглядає компактну, просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення для протидії агресивним зусиллям іранського режиму, спрямованим на обмеження доступу до Інтернету та зв'язку активістів.

"Ми тиснемо на газ, щоб зробити все можливе, щоб підтримати прагнення іранського народу", - заявив високопоставлений представник адміністрації в інтерв'ю CNN. "Це наша політика, і крапка. В той же час, це дійсно іранський рух, очолюваний молодими дівчатами і поширюється на інші аспекти суспільства. І ми не хочемо жодним чином затьмарювати їх рух" – додав він.

Якщо план буде прийнятий, це буде другий великий театр в цьому році - поряд з Україною - де уряд США звернувся до Starlink за допомогою в наданні критично важливих телекомунікаційних послуг, навіть незважаючи на те, що навколо надійності Маска в його відносинах з урядом США виникають питання.

Раніше стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону з проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв’язку Starlink в Україні, від яких дуже залежить зв’язок українських військових у зоні бойових дій.

Маск пізніше підтвердив цю інформацію, відзначивши, що SpaceX не може безстроково оплачувати вже наявну систему та ще кілька тисяч терміналів, для яких обсяг використання даних майже в сотню разів перевищує типовий обсяг домогосподарства.

У Пентагоні тоді підтвердили, що обговорюють фінансування Starlink в Україні після звернення Маска.

У неділю американський мільярдер відмовився від своїх слів і заявив, що продовжить фінансування Starlink в Україні. Та співрозмовник Politico сказав, що в Пентагоні існує мало впевненості в тому, що Маску можна довіряти. Це змушує відомство шукати спосіб зберегти роботу Starlink або відповідний резервний варіант в Україні в осяжному майбутньому.