У Берліні 80 тисяч людей вийшли на акцію проти придушення протестів в Ірані

Десятки тисяч людей зібралися в суботу в Берліні, щоб підтримати протести проти іранського режиму, які тривають вже кілька тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Учасники акції з'їхалися з різних куточків Європи і протестували навколо Колони Перемоги. Протягом кількох годин натовпи людей стікалися на демонстрацію з усіх боків. Поліція спочатку називала цифру в 6 000 учасників, пізніше - 37 000 осіб. Пізніше за допомогою поліцейського гелікоптера була визначена кількість у 80 000 осіб.

Численні іранці вже прибули з десятків міст протягом ночі та рано вранці на підтримку антиурядових протестів в Ірані. Акції протесту проти Ісламської Республіки та її авторитарного курсу правління не припиняються вже п'ятий тиждень.

Демонстрація була зареєстрована "Колективом за свободу життя жінок", який виступає проти утисків і дискримінації в Ірані. Заклик підтримали численні організації. Учасники хотіли пройти через урядовий квартал Берліна. Гасло протесту "Жінка, життя, свобода" часто звучало під час акції.

Приводом для масових протестів стала смерть 22-річної іранської курдки Джини Махси Аміні в середині вересня. Поліція моралі заарештувала її через те, що вона нібито не дотримувалася обов'язкових правил носіння хіджабу. Жінка померла під вартою в поліції 16 вересня. Після її смерті тисячі людей вийшли на демонстрації проти репресивного курсу та ісламської системи правління.

Відомий іранський активіст Хамед Есмаїліон також закликав до демонстрації. Після загибелі дружини і доньки він став активістом демонстрацій проти Ісламської Республіки за кордоном. Його сім'я загинула під час збиття українського пасажирського літака під Тегераном у січні 2020 року.

Як повідомлялося, Білий дім веде переговори з мільярдером Ілоном Маском про створення в Ірані супутникового інтернет-сервісу Starlink компанії SpaceX.