В Берлине 80 тысяч человек вышли на акцию против подавления протестов в Иране

Десятки тысяч людей собрались в субботу в Берлине, чтобы поддержать протесты против иранского режима, которые продолжаются уже несколько недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Участники акции съехались из разных уголков Европы и протестовали вокруг Колонны Победы. В течение нескольких часов толпы людей стекались на демонстрацию со всех сторон. Полиция сначала называла цифру в 6 000 участников, позже - 37 000 человек. Позже с помощью полицейского вертолета было определено количество в 80 000 человек.

Многочисленные иранцы уже прибыли из десятков городов в течение ночи и рано утром в поддержку антиправительственных протестов в Иране. Акции протеста против Исламской Республики и ее авторитарного курса правления не прекращаются уже пятую неделю.

Демонстрация была зарегистрирована "Коллективом за свободу жизни женщин", который выступает против притеснений и дискриминации в Иране. Призыв поддержали многочисленные организации. Участники хотели пройти через правительственный квартал Берлина. Лозунг протеста "Женщина, жизнь, свобода" часто звучал во время акции.

Поводом для массовых протестов стала смерть 22-летней иранской курдки Джины Махси Амини в середине сентября. Полиция морали арестовала ее из-за того, что она якобы не соблюдала обязательные правила ношения хиджаба. Женщина умерла под стражей в полиции 16 сентября. После ее смерти тысячи людей вышли на демонстрации против репрессивного курса и исламской системы правления.

Известный иранский активист Хамед Эсмаилион также призвал к демонстрации. После гибели жены и дочери он стал активистом демонстраций против Исламской Республики за рубежом. Его семья погибла во время сбития украинского пассажирского самолета под Тегераном в январе 2020 года.

Как сообщалось, Белый дом ведет переговоры с миллиардером Илоном Маском о создании в Иране спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX.