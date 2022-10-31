Зеленський поговорив із генсеком ООН і Шольцом про "зернову угоду" й ракетний терор РФ

Президент Володимир Зеленський у понеділок провів телефонні розмови з генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррешем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як випливає з повідомлень глави держави у Twitter, і з Гутеррешем, і з Шольцом він обговорив масові ракетні удари Росії по цивільній інфраструктурі, а також питання "зернової угоди", участь у якій Росія раніше призупинила.

Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres. Підтвердив відданість 🇺🇦 зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом 🌎 продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та 🇺🇳 має бути жорсткою! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Крім того, з генсеком ООН Зеленський поспілкувався про ядерний шантаж Росії, а канцлера Німеччини – закликав надати більше засобів протиповітряної оборони.

Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні 🇩🇪 за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над 🇺🇦. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

Як писала ЄП у своїй статті, "зернова угода", може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

Читайте детальніше про те, чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики.

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