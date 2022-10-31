Зеленский поговорил с генсеком ООН и Шольцом о "зерновой сделке" и ракетном терроре РФ

Президент Владимир Зеленский в понедельник провел телефонные разговоры с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как следует из сообщений главы государства в Twitter, и с Гутеррешем, и с Шольцом он обсудил массовые ракетные удары России по гражданской инфраструктуре, а также вопрос "зерновой сделки", участие в которой Россия ранее приостановила.

Провів перемовини з Генеральним секретарем ООН @antonioguterres. Підтвердив відданість 🇺🇦 зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом 🌎 продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція світу та 🇺🇳 має бути жорсткою! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Кроме того, с генсеком ООН Зеленский пообщался о ядерном шантаже России, а канцлера Германии - призвал предоставить больше средств противовоздушной обороны.

Провів важливу розмову з канцлером Німеччини @OlafScholz. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ. Вдячні 🇩🇪 за надану ППО. Необхідно збудувати повітряний щит над 🇺🇦. Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 31, 2022

Напомним, 29 октября Россия заявила, что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте в субботу утром. В Минобороны РФ заявили, что целью атаки в Севастопольской бухте стали корабли Черноморского флота, которые якобы были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора.

Как писала ЕП в своей статье, "зерновое соглашение", может работать даже без участия российской стороны, если на это будет воля президента Турции Эрдогана, и реализация этого сценария уже началась.

Читайте о том, есть ли шанс сохранить зерновой коридор после российской истерики.

Смотрите также новое видео ЕвроПравды: Зерновое соглашение без РФ? Уже работает - корабли пошли! Додавит ли Турция?