"Зернова угода" може працювати навіть без Росії, і цей сценарій почав діяти - журналіст

"Зернова угода", від якої Росія відійшла цими вихідними нібито через "теракт" проти її кораблів у Чорному морі, може працювати навіть без участі російської сторони, якщо на це буде воля президента Туреччини Ердогана, і реалізація цього сценарію вже розпочалася.

Про це йдеться у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка.

Домовленість про експорт українського зерна відзначає, що Спільний координаційний центр у Туреччині, який проводить інспекцію суден, об’єднує ООН та "Сторони" - без перелічення їхніх назв у цьому пункті. І якщо Росія наполягає, що вона більше не є стороною, яка діє у складі центру, то в цьому органі все одно залишаються Туреччина, Україна і ООН.

"Вони цілком можуть почати перевірку кораблів, що прямують як на вихід з України, так і на вхід. Тобто – продовжувати виконувати угоду з Росією і гарантувати виконання її вимог навіть за відсутності російських інспекторів", - йдеться у статті.

Напад Росії на таке судно з оонівською сертифікацією було би серйозною ескалацією з боку Росії у її відносинах не тільки з ООН і Туреччиною, але й із бідними країнами Африки та Азії.

Та щоби цей план спрацював, треба виконати дві важливі умови.

"По-перше, переговори про безумовне повернення Росії до СКЦ, які зараз веде Туреччина, мають не принести успіху. По-друге, Ердоган повинен знайти сміливість на такий різкий крок", - пише Сидоренко.

Примітно, що у неділю ввечері Туреччина зважилася на перші кроки, які мають "перезапустити" зерновий коридор без російської участі у ньому.

Наразі неясно, як далеко зайде Ердоган, але поки що він почав дорогу саме за сценарієм протистояння з РФ, коли російська сторона не братиме участі в інспекціях. Пізно ввечері в суботу російські державні ЗМІ повідомили, що "Україна, Туреччина та ООН (у складі СКЦ, але без Росії) погодили план руху 14 суден 31 жовтня в рамках "чорноморської зернової ініціативи" та передали інформацію про це російській стороні".

А ближче до опівночі СКЦ офіційно повідомила вже про 16 суден, рух яких вона узгодила. Ба більше, інспектори без участі росіян за неповний день завершили інспекцію 11 кораблів, що стояли у черзі з українською агропродукцією, та дали згоду на їхній вихід з Чорного моря.

Одночасно турки, ООН та Україна погодилися збільшити кількість груп інспекторів, що оглядатимуть кораблі, з 5 до 10 – тобто ще більше збільшити пропускну спроможність. Утім, це – лише початок шляху, бо наразі йдеться лише про кораблі, які виходять з Чорного моря вже завантажені українським зерном.

А у разі, якщо та коли в зерновий коридор увійде перше судно, що прямує рейсом до України – це означатиме, що Ердоган всерйоз перейшов до "плану Б".

Читайте повний текст статті: "Без зерна чи без вас?" Чи є шанс зберегти зерновий коридор після російської істерики