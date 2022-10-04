Міноборони Латвії: зі збільшенням військових невдач РФ її ядерний шантаж буде посилюватися

Міністерство оборони Латвії вважає, що публічний шантаж з боку Росії у зв'язку з використанням ядерної зброї може посилитися, оскільки військові невдачі Росії в її невиправданій війні в Україні тривають.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Оборонне відомство Латвії не виключає проведення навчань російських стратегічних ядерних сил "Гром", які традиційно проходять у жовтні. Так РФ намагається впоратися зі своїми військовими невдачами і вплинути на ситуацію на українських фронтах.

"Альянс НАТО серйозно ставиться до ядерних загроз Росії та уважно стежить за розвитком подій. При цьому, як неодноразово наголошували генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і лідери країн-членів НАТО, ця безвідповідальна риторика Росії жодним чином не зменшить підтримку західними країнами України в боротьбі за її суверенітет і територіальну цілісність", – наголосив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Відомство очікує, що публічний шантаж Росії щодо ядерної зброї може посилитися. Така публічна комунікація з боку Росії здійснюється навмисно, щоб посіяти паніку як в Україні, так і в міжнародному співтоваристві, додають там.

Як відомо, Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

Раніше стало відомо, що Північноатлантичний Альянс наразі не бачить ознак можливої підготовки Росії до ядерного випробування, але продовжує пильно стежити за ситуацією.

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