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Минобороны Латвии: с увеличением военных неудач РФ ее ядерный шантаж будет усиливаться

Вторник, 4 октября 2022, 22:19

Министерство обороны Латвии считает, что публичный шантаж со стороны России в связи с использованием ядерного оружия может усилиться, поскольку военные неудачи России в ее неоправданной войне в Украине продолжаются.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Оборонное ведомство Латвии не исключает проведения учений российских стратегических ядерных сил "Гром", которые традиционно проходят в октябре. Так РФ пытается справиться со своими военными неудачами и повлиять на ситуацию на украинских фронтах.

"Альянс НАТО серьезно относится к ядерным угрозам России и внимательно следит за развитием событий. При этом, как неоднократно подчеркивали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран-членов НАТО, эта безответственная риторика России никоим образом не снизит поддержку западными странами Украины в борьбе за ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

Ведомство ожидает, что публичный шантаж России относительно ядерного оружия может усилиться. Такая публичная коммуникация со стороны России осуществляется намеренно, чтобы посеять панику как в Украине, так и в международном сообществе, добавляют там.

Как известно, Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

Ранее стало известно, что Североатлантический Альянс пока не видит признаков возможной подготовки России к ядерному испытанию, но продолжает пристально следить за ситуацией.

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Латвия Ядерное оружие Россия

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