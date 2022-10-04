Опитування: 47% словаків хочуть перемоги України у війні, лише 19% – Росії

Більшість громадян Словаччини бажають перемоги Україні в повномасштабному протистоянні з Росією, тоді як третині байдуже на те, як закінчиться війна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить дослідження словацького аналітичного центру GLOBSEC, здійснене спільно із центром опитування громадської думки Focus.

Загалом майже половина опитаних словаків (47%) бажають Україні перемоги у війні. Лише близько п'ятої частини респондентів (19%) бажають перемоги Росії, ще близько третина казала, що їм усе одно, вони не мали думки або не хотіли відповідати.

Більш байдуже ставлення до війни України та Росії виявляла молодь: 33% опитаних у віці 18-34 роки, 23% опитаних у віці 35-54 роки та 19% опитаних віком від 55 років, обирали варіант відповіді "мені байдуже".

Найбільше перемоги Росії у війні з Україною хочуть виборці праворадикальної партії "Республіка" (55%) та популістської SMER-SD колишнього прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (36%). Більшість виборців інших партій схилялася до перемоги України.

Коли в опитування додавали варіант про "домовленість воюючих сторін", його обирала переважна більшість (60%) словаків. Але навіть у цьому випадку вдвічі більше респондентів віддавали перевагу перемозі України (27%), ніж Росії (10%).

Ще в середині вересня аналогічне опитування показувало, що більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні. Аналітикиня GLOBSEC Домініка Гайду припустила, що певну зміну настроїв на користь України могли спричинити події на фронті.

"Улітку ситуація в Україні мала більш обнадійливий вигляд для російської сторони, що могло викликати у частини населення думку про те, що Україна вже не має шансів на перемогу. Успішний контрнаступ у вересні зі значними територіальними здобутками української сторони, можливо, змінив ці настрої", – пояснює вона.

В агенції Focus своєю чергою зазначили, що результати опитування перегукуються з попередніми, які вказують на те, що від п'ятої до третини населення довіряють проросійському наративу.

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