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Опрос: 47% словаков хотят победы Украины в войне, только 19% - России

Вторник, 4 октября 2022, 22:37

Большинство граждан Словакии желают победы Украине в полномасштабном противостоянии с Россией, тогда как трети безразлично на то, как закончится война.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует исследование словацкого аналитического центра GLOBSEC, осуществленное совместно с центром опроса общественного мнения Focus.

В целом почти половина опрошенных словаков (47%) желают Украине победы в войне. Только около пятой части респондентов (19%) желают победы России, еще около трети говорили, что им все равно, они не имели мнения или не хотели отвечать.

Более безразличное отношение к войне Украины и России проявляла молодежь: 33% опрошенных в возрасте 18-34 года, 23% опрошенных в возрасте 35-54 года и 19% опрошенных в возрасте от 55 лет, выбирали вариант ответа "мне все равно".

Больше всего победы России в войне с Украиной хотят избиратели праворадикальной партии "Республика" (55%) и популистской SMER-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо (36%). Большинство избирателей других партий склонялась к победе Украины.

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Когда в опрос добавляли вариант о "договоренности воюющих сторон", его выбирало подавляющее большинство (60%) словаков. Но даже в этом случае вдвое больше респондентов отдавали предпочтение победе Украины (27%), чем России (10%).

Еще в середине сентября аналогичный опрос показывал, что большинство населения Словакии скорее приветствовали бы победу России, а не Украины, в российско-украинской войне. Аналитик GLOBSEC Доминика Гайду предположила, что определенное изменение настроений в пользу Украины могли вызвать события на фронте.

"Летом ситуация в Украине выглядела более обнадеживающей для российской стороны, что могло вызвать у части населения мнение о том, что Украина уже не имеет шансов на победу. Успешное контрнаступление в сентябре со значительными территориальными достижениями украинской стороны, возможно, изменило эти настроения", - объясняет она.

В агентстве Focus, в свою очередь, отметили, что результаты опроса перекликаются с предыдущими, которые указывают на то, что от пятой до трети населения доверяют пророссийскому нарративу.

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