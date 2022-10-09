Міністр оборони Румунії: Захід повинен вести з Росією переговори про мир в Україні

Міністр оборони Румунії Васіле Динку вважає, що переговори з Росією є єдиною можливістю досягнути миру в російсько-українській повномасштабній війні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на G4 Media, таке Динку сказав у суботу в етері румунського телеканалу Prima TV.

"Єдиним шансом на мир можуть бути переговори з Росією. Звичайно, це складні переговори", – зазначив він.

На думку глави румунського Міноборони, "країни світу, НАТО, США" повинні вести переговори про гарантії безпеки для України і про мир із Росією, оскільки "політичний клас в Україні на даний момент не може собі дозволити допустити несправедливу втрату території".

Динку вважає, що Росія має ресурси для продовження війни.

"В ідеалі було б досягти ситуації переговорів, навіть якщо це закінчиться замороженим конфліктом, переговори все одно принесли б більше користі, ніж те, що відбувається зараз, знищення людських життів, матеріальних цінностей", – пояснив він.

Як відомо, 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме переговори з Росією, поки президентом Російської Федерації є Владімір Путін. Таке рішення президент України ухвалив після анексії Росією чотирьох частково окупованих українських областей.

Після цього радник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що президент Росії Владімір Путін прагне укласти із Заходом "нову велику угоду", і саме цим можна пояснити зокрема бажання Москви йти на переговори.