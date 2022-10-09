Министр обороны Румынии: Запад должен вести с Россией переговоры о мире в Украине

Министр обороны Румынии Василе Дынку считает, что переговоры с Россией являются единственной возможностью достичь мира в российско-украинской полномасштабной войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на G4 Media, такое Дынку сказал в субботу в эфире румынского телеканала Prima TV.

"Единственным шансом на мир могут быть переговоры с Россией. Конечно, это сложные переговоры", - отметил он.

По мнению главы румынского Минобороны, "страны мира, НАТО, США" должны вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины и о мире с Россией, поскольку "политический класс в Украине на данный момент не может себе позволить допустить несправедливую потерю территории".

Дынку считает, что Россия имеет ресурсы для продолжения войны.

"В идеале было бы достичь ситуации переговоров, даже если это закончится замороженным конфликтом, переговоры все равно принесли бы больше пользы, чем то, что происходит сейчас, уничтожение человеческих жизней, материальных ценностей", - пояснил он.

Кк известно, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией, пока президентом Российской Федерации является Владимир Путин. Такое решение президент Украины принял после аннексии Россией четырех частично оккупированных украинских областей.

После этого советник президента Турции Ибрагим Калин заявил, что президент России Владимир Путин стремится заключить с Западом "новую большую сделку", и именно этим можно объяснить, в частности, желание Москвы идти на переговоры.