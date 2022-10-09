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Німеччина виступає за нові санкції ЄС проти Ірану за придушення протестів жінок

Неділя, 9 жовтня 2022, 17:29

Глава МЗС Німеччини виступає за запровадження персональних санкцій проти іранських посадовців, причетних до жорсткого придушення протестів, спровокованих загибеллю затриманої дівчини за "неправильне" носіння хіджабу.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

В інтерв’ю Bild am Sonntag Анналена Бербок сказала, що Німеччина підтримає санкції ЄС із замороженням активів та забороною в’їзду для таких осіб. 

Шведська євродепутатка обрізала волосся під час виступу на знак солідарності з жінками Ірану

"Ті, хто б’є на вулицях жінок і дівчат, викрадає, свавільно ув’язнює і засуджує на смерть людей просто за бажання жити вільно - на неправильному боці історії. Ми хотіли би сказати людям в Ірані, що ми на вашому боці і продовжимо вас підтримувати", - сказала Анналена Бербок.  

Неофіційно журналісти дізналися від одного з посадовців у німецькому МЗС, що свої пропозиції для нових санкцій ЄС проти Ірану вже внесли Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Данія та Чехія. Пакет сподіваються підготувати до наступної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС 17 жовтня, щоб вже на ній погодити їх.

Протести в Ірані спалахнули 16 вересня через смерть 22-річної Махси Аміні, затриманої "поліцією моралі" за нібито неправильне носіння хіджабу. За місяць протестів загинули десятки людей, у тому числі неповнолітні дівчата. Деякі правозахисні організації наводять цифру у понад 150 загиблих. 

ЄC після першого тижня протестів засудив жорсткі дії іранських силовиків як непропорційні, закликав змінити ставлення до протестувальників і натякнув на нові санкції.

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Німеччина Іран санкції

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