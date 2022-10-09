Германия выступает за новые санкции ЕС против Ирана за подавление протестов женщин

Глава МИД Германии выступает за введение персональных санкций против иранских чиновников, причастных к жесткому подавлению протестов, спровоцированных гибелью задержанной девушки за "неправильное" ношение хиджаба.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В интервью Bild am Sonntag Анналена Бербок сказала, что Германия поддержит санкции ЕС с замораживанием активов и запретом въезда для таких лиц.

"Те, кто бьет на улицах женщин и девушек, похищает, произвольно сажает и приговаривает к смерти людей просто за желание жить свободно - на неправильной стороне истории. Мы хотели бы сказать людям в Иране, что мы на вашей стороне и продолжим вас поддерживать", - сказала Анналена Бербок.

Неофициально журналисты узнали от одного из чиновников в немецком МИД, что свои предложения для новых санкций ЕС против Ирана уже внесли Германия, Франция, Италия, Испания, Дания и Чехия. Пакет надеются подготовить к следующей встрече министров иностранных дел стран ЕС 17 октября, чтобы уже на ней согласовать их.

Протесты в Иране вспыхнули 16 сентября из-за смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной "полицией морали" за якобы неправильное ношение хиджаба. За месяц протестов погибли десятки людей, в том числе несовершеннолетние девушки. Некоторые правозащитные организации приводят цифру в более 150 погибших.

ЕС после первой недели протестов осудил жесткие действия иранских силовиков как непропорциональные, призвал изменить отношение к протестующим и намекнул на новые санкции.