Влада Берліна оголосила про реконструкцію "Чекпойнту Чарлі", який потерпає від напливу туристів

Влада Берліна оголосила про плани реконструкції "Чекпойнту Чарлі" – одного з найвідоміших символів "холодної війни" – через те, що об’єкт потерпає від потоку туристів і деградує.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

Подробиці реконструкції не розголошуються, але відомо, що планується будівництво музею та громадської площі по обидва боки вулиці Фрідріхштрасе, де розташований "Чекпойнт Чарлі". Крім того, у співпраці з приватним інвестором будуть споруджені "житлові та комерційні будівлі".

Влада столиці Німеччини має почати переговори з приватними власниками в районі Фрідріхштрасе для втілення плану реконструкції.

"Ми хочемо виправдати відповідальність перед цим місцем, просякнутим історією", – пояснив відповідальний за фінансові питання Берліна Деніель Везенер.

Контрольно-пропускний пункт "Чарлі" у Берліні був створений у серпні 1961 року після зведення Берлінського муру, який розділив місто на радянську й західну зони. Через "Чекпойнт Чарлі" подорожували західні військовослужбовці й дипломати, а також громадяни Німецької Демократичної Республіки (радянської німецької держави).

Після падіння Берлінського муру та возз’єднання Німеччини у 1990 році "Чекпойнт Чарлі" залишився пам’яткою-нагадуванням про часи, коли країна була розділена, та поступово звідти прибирали частини КПП – від сторожової вежі до шлагбаумів.

Сьогодні на Фрідріхштрасе розташовані сувенірні кіоски, виставки про життя в умовах "холодної війни", приватний музей і ресторани швидкого харчування. Про часи Берлінського муру нагадують копія прикордонної будки американських військових і знак із написом: "Ви залишаєте американський сектор".

Кілька років тому влада Берліна зірвала суперечливий план приватного інвестора побудувати на місці "Чекпойнту Чарлі" комплекс квартир, офісів, ресторанів і готель "Хард Рок" на 380 номерів. Також там було заборонено працювати акторам у формі американської армії, які позували для фото з туристами і ставили "штампи" в паспорти.