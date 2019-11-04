Влада Берліна заборонила "американських військових" біля "Чекпойнту Чарлі"

Влада Берліна заборонила працювати акторам, які вдають із себе американських військових на контрольно-пропускному пункті "Чарлі", що колись стояв на кордоні між Західною і Східною частинами міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Заборона була введена після того, як поліція в цивільному виявила, що туристи піддаються словесним образам, якщо вони відмовляються зробити "пожертвування" людям, що пропонують зробити фотографію на пам'ять.

За роки, що минули після об'єднання Німеччини в 1990 році, КПП перетворився на популярне туристичне місце, де продають різні сувеніри з символікою того часу, а люди, одягнені у військову форму США, беруть з туристів плату за фотографії.

Том Люзейт, який очолює групу акторів під назвою Dance Factory, що грають роль солдатів, сказав, що йому довелося "звільнити шість колег" через раптову заборону. "Але ми не здаємося, ми хочемо повернутися туди", - сказав він.

За оцінками німецьких ЗМІ, це - прибутковий бізнес з доходом до 5000 євро на день.

Контрольно-пропускний пункт "Чарлі" був місцем одного з найбільш напружених моментів холодної війни, коли в жовтні 1961 року тут відбулося так зване "танкове протистояння".

Тоді до КПП "Чарлі" стягнули американські і радянські танки, які знаходилися всього лише в десятках метрів один навпроти одного.