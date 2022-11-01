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Власти Берлина объявили о реконструкции "Чекпойнта Чарли", который страдает от наплыва туристов

Вторник, 1 ноября 2022, 23:35

Власти Берлина объявили о планах реконструкции "Чекпойнта Чарли" - одного из самых известных символов "холодной войны" - из-за того, что объект страдает от потока туристов и деградирует.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Подробности реконструкции не разглашаются, но известно, что планируется строительство музея и общественной площади по обе стороны улицы Фридрихштрасе, где расположен "Чекпойнт Чарли". Кроме того, в сотрудничестве с частным инвестором будут построены "жилые и коммерческие здания".

Власти столицы Германии должны начать переговоры с частными владельцами в районе Фридрихштрассе для воплощения плана реконструкции.

"Мы хотим оправдать ответственность перед этим местом, пропитанным историей", - пояснил ответственный за финансовые вопросы Берлина Дениэль Везенер.

Контрольно-пропускной пункт "Чарли" в Берлине был создан в августе 1961 года после возведения Берлинской стены, которая разделила город на советскую и западную зоны. Через "Чекпойнт Чарли" путешествовали западные военнослужащие и дипломаты, а также граждане Германской Демократической Республики (советского немецкого государства).

После падения Берлинской стены и воссоединения Германии в 1990 году "Чекпойнт Чарли" остался памятником-напоминанием о временах, когда страна была разделена, и постепенно оттуда убирали части КПП - от сторожевой башни до шлагбаумов.

Сегодня на Фридрихштрассе расположены сувенирные киоски, выставки о жизни в условиях "холодной войны", частный музей и рестораны быстрого питания. О временах Берлинской стены напоминают копия пограничной будки американских военных и знак с надписью: "Вы покидаете американский сектор".

Несколько лет назад власти Берлина сорвали противоречивый план частного инвестора построить на месте "Чекпойнта Чарли" комплекс квартир, офисов, ресторанов и отель "Хард Рок" на 380 номеров. Также там было запрещено работать актерам в форме американской армии, которые позировали для фото с туристами и ставили "штампы" в паспорта.

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Германия

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