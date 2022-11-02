КНДР випустила 10 балістичних ракет, Південна Корея відповіла власними пусками

Північна Корея у середу запустила щонайменше 10 балістичних ракет - найбільше за день за час керівництва лідера КНДР Кім Чен Ина.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Запуски відбулися приблизно через день після того, як Пхеньян пригрозив вжити "потужних заходів", якщо США не припинять військові навчання з партнерами, включаючи Південну Корею. Це сприйняли як завуальовану погрозу застосувати ядерну зброю.

Одна із ракет стала першою, що пролетіла над морським кордоном з Південною Кореєю.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль назвав запуск територіальним порушенням. Сеул відповів на дії Пхеньяна запуском трьох ракет класу "повітря-земля" в міжнародні води на північнокорейській стороні морського кордону.

Міністерство транспорту повідомило, що Південна Корея також закрила деякі повітряні маршрути на схід від півострова з міркувань безпеки.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, Північна Корея випустила щонайменше 10 ракет різних типів у бік сходу і заходу.

Обмін ракетними випробуваннями "око за око" є ескалацією напруженості після того, як обидві Кореї 24 жовтня здійснили попереджувальні обстріли поблизу морського кордону на західній стороні півострова.

Раніше того ж дня Сеул повідомив, що торгове судно його сусіда перетнуло морський кордон.

Ці події відбулися на тлі початку спільних військово-морських навчань США та Південної Кореї, в яких брали участь військові кораблі, такі як есмінці з керованими ракетами.

За словами південнокорейських військових, найбільший одноденний обстріл балістичними ракетами під керівництвом Кіма стався 5 червня цього року, коли Північна Корея випустила вісім ракет малої дальності із чотирьох місць протягом приблизно 35 хвилин.