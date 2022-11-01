КНДР погрожує застосувати ядерну зброю через навчання США і Південної Кореї

Північна Корея виступила з завуальованою погрозою застосувати ядерну зброю, щоб змусити США і Південну Корею "заплатити найжахливішу ціну в історії".

Про це пише Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

Північна Корея стверджує, що її нещодавні випробування зброї були покликані попередити Вашингтон і Сеул про серію спільних військових навчань, які вона розглядає як репетицію вторгнення, включно з навчаннями цього тижня за участю близько 240 військових літаків.

Пак Чон Чон, секретар правлячої Трудової партії, який вважається близькою довіреною особою лідера Кім Чен Ина, назвав навчання "агресивними і провокаційними".

Пак також звинуватив Пентагон у підготовці краху північнокорейського режиму як основної політичної мети, явно посилаючись на нещодавно опубліковану доповідь Пентагону "Стратегія національної оборони". У доповіді йдеться, що будь-який ядерний напад Північної Кореї на США або їхніх союзників і партнерів "призведе до кінця цього режиму".

Він також розкритикував південнокорейських військових керівників за те, що він назвав "сміттєвими" коментарями, в яких містилася погроза знищити Північну Корею, якщо вона застосує ядерну зброю. Військові Південної Кореї попередили Північну Корею, що використання ядерної зброї поставить її на "шлях самознищення".

"Якщо США і Південна Корея спробують застосувати збройні сили проти Північної Кореї, без жодного страху спеціальні засоби збройних сил КНДР виконають свою стратегічну місію без зволікання", - сказав Пак, явно посилаючись на ядерну зброю своєї країни.

"США і Південній Кореї доведеться зіткнутися з жахливим випадком і заплатити найстрашнішу ціну в історії", - додав він.

Офіційні особи США і Південної Кореї незмінно заявляють, що їхні навчання мають оборонний характер і що у них немає намірів нападати на Північну Корею.

24 жовтня Північна і Південна Корея обмінялися попереджувальними пострілами біля західного узбережжя, звинувативши одна одну в порушенні своїх морських кордонів на тлі посилення військової напруженості.