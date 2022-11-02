Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

КНДР выпустила 10 баллистических ракет, Южная Корея ответила своими пусками

Среда, 2 ноября 2022, 08:11

Северная Корея в среду запустила не менее 10 баллистических ракет - больше всего за день за время руководства лидера КНДР Ким Чен Ина.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пуски состоялись примерно через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею. Это восприняли как завуалированную угрозу применения ядерного оружия.

Одна из ракет стала первой, пролетевшей над морской границей с Южной Кореей.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль назвал запуск территориальным нарушением. Сеул ответил на действия Пхеньяна запуском трех ракет класса "воздух-земля" в международные воды на северокорейской стороне морской границы.

КНДР угрожает применить ядерное оружие из-за учений США и Южной Кореи

Министерство транспорта сообщило, что Южная Корея также закрыла некоторые воздушные маршруты к востоку от полуострова по соображениям безопасности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону востока и запада.

Обмен ракетными испытаниями "глаз за глаз" является эскалацией напряженности после того, как обе Кореи 24 октября совершили предупредительные обстрелы вблизи морской границы на западной стороне полуострова.

Ранее в тот же день Сеул сообщил, что торговое судно его соседа пересекло морскую границу.

Эти события произошли на фоне начала совместных военно-морских учений США и Южной Кореи, в которых участвовали военные корабли, такие как эсминцы с управляемыми ракетами.

По словам южнокорейских военных, наибольший однодневный обстрел баллистических ракет под руководством Кима произошел 5 июня этого года, когда Северная Корея выпустила восемь ракет малой дальности из четырех мест в течение примерно 35 минут.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
КНДР Ядерное оружие

Статьи

ФСБ "валит" Молдову: вместо оружия газ, электричество, протесты и новый любимчик Кремля

"Газпром" сократил на 50% поставки газа в Молдову, поставки электроэнергии из Молдавской ГРЭС прекращены, а антиправительственные акции протеста становятся все более массовыми.
1 ноября 2022 — Сергей Сидоренко, Юрий Панченко, Европейская правда

Ценности не только на словах: почему Украина должна признать независимость Косова

Прагматично – выстраивать отношения со странами, которые будут с нами по одну сторону баррикад. Косово – в их числе. Но Украина до сих пор предпочитает этого не замечать (укр.)
1 ноября 2022 — Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, "Европейская солидарность"

Выборы во время войны: грозит ли переизбрание Конгресса США уменьшением помощи Украине

Насколько реален риск урезания Соединенными Штатами помощи Украине? В частности, после усиления в Конгрессе сторонников Дональда Трампа (укр.)
31 октября 2022 — Владимир Дубовик, для Европейской правды