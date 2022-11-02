КНДР выпустила 10 баллистических ракет, Южная Корея ответила своими пусками

Северная Корея в среду запустила не менее 10 баллистических ракет - больше всего за день за время руководства лидера КНДР Ким Чен Ина.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Пуски состоялись примерно через день после того, как Пхеньян пригрозил принять "мощные меры", если США не прекратят военные учения с партнерами, включая Южную Корею. Это восприняли как завуалированную угрозу применения ядерного оружия.

Одна из ракет стала первой, пролетевшей над морской границей с Южной Кореей.

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль назвал запуск территориальным нарушением. Сеул ответил на действия Пхеньяна запуском трех ракет класса "воздух-земля" в международные воды на северокорейской стороне морской границы.

Министерство транспорта сообщило, что Южная Корея также закрыла некоторые воздушные маршруты к востоку от полуострова по соображениям безопасности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, Северная Корея выпустила не менее 10 ракет разных типов в сторону востока и запада.

Обмен ракетными испытаниями "глаз за глаз" является эскалацией напряженности после того, как обе Кореи 24 октября совершили предупредительные обстрелы вблизи морской границы на западной стороне полуострова.

Ранее в тот же день Сеул сообщил, что торговое судно его соседа пересекло морскую границу.

Эти события произошли на фоне начала совместных военно-морских учений США и Южной Кореи, в которых участвовали военные корабли, такие как эсминцы с управляемыми ракетами.

По словам южнокорейских военных, наибольший однодневный обстрел баллистических ракет под руководством Кима произошел 5 июня этого года, когда Северная Корея выпустила восемь ракет малой дальности из четырех мест в течение примерно 35 минут.