Прем’єрка Сербії заявила, що за вбивство президента Вучича пропонували 5 млн євро

Прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабич у середу заявила, що замовники вбивства президента країни Александара Вучича хотіли заплатити замовникам п’ять мільйонів євро.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Брнабич написала у Twitter.

"Наші спецслужби знали про загрозу життю президенту Александару Вучичу й запобігли цьому… (Член кримінального угруповання Срджан) Лаліч, як інсайдер, підтверджує, що вбивство було сплановане, й розповів деталі, про які ми не знали – наприклад, що за це пропонували п’ять мільйонів євро", – йдеться в дописі.

Срджан Лаліч входить до кримінального угруповання Велька Белівука й Марка Мільковича, які, як вважає сербська прокуратура, планували вбивство Вучича. Лаліч уклав угоду зі слідством і в обмін на 18-річний термін ув’язнення розповідає подробиці підготовки замаху.

Зазначимо, нещодавно Белівук заявив у суді, що пов’язаний із Сербською прогресивною партією (SNS) чинного президента та навіть забезпечував йому охорону під час інавгурації.

Про викриття замаху на Александара Вучича міністерство внутрішніх справ Сербії заявило в січні 2022 року. Інформацію про це Белград отримав від спецслужб однієї з країн Європейського Союзу.

У лютому 2021-го глава МВС Сербії Александар Вулін повідомив, що під час обшуків у членів мафіозного угруповання була знайдена снайперська гвинтівка з глушником, яка могла бути використана для замаху на президента.