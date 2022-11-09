Премьер Сербии заявила, что за убийство президента Вучича предлагали 5 млн евро

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич в среду заявила, что заказчики убийства президента страны Александара Вучича хотели заплатить заказчикам пять миллионов евро.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Брнабич написала в Twitter.

"Наши спецслужбы знали об угрозе жизни президенту Александару Вучичу и предотвратили это... (Член криминальной группировки Срджан) Лалич, как инсайдер, подтверждает, что убийство было спланировано, и рассказал детали, о которых мы не знали - например, что за это предлагали пять миллионов евро", - говорится в заметке.

Срджан Лалич входит в криминальную группировку Велька Беливука и Марка Мильковича, которые, как считает сербская прокуратура, планировали убийство Вучича. Лалич заключил сделку со следствием и в обмен на 18-летний срок заключения рассказывает подробности подготовки покушения.

Отметим, недавно Беливук заявил в суде, что связан с Сербской прогрессивной партией (SNS) действующего президента и даже обеспечивал ему охрану во время инаугурации.

О разоблачении покушения на Александара Вучича министерство внутренних дел Сербии заявило в январе 2022 года. Информацию об этом Белград получил от спецслужб одной из стран Европейского Союза.

В феврале 2021-го глава МВД Сербии Александар Вулин сообщил, что во время обысков у членов мафиозной группировки была найдена снайперская винтовка с глушителем, которая могла быть использована для покушения на президента.