Глава МВС Сербії вважає, що мафія планувала замах на президента

Глава МВС Сербії Александар Вулін повідомив, що під час обшуків у членів мафіозного угруповання була знайдена снайперська гвинтівка з глушником, яка могла бути використана для замаху на президента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал B92.

Він наголосив, що снайперські гвинтівки не використовуються для з’ясування стосунків між членами мафіозного угруповання.

"Ми знаходили наркотики скрізь, майже в кожній квартирі. Наркотики, зброю, гроші. Те, чого ми не очікували, - це знайти снайперську гвинтівку з глушником. Вона непотрібна для протистоянь з бандитами. Снайперські гвинтівки використовуються для ліквідації, тих, хто може сильно зашкодити, хто має велике політичне значення. Чи могли вони ліквідувати мене? Могли б. Це вирішило б їхні проблеми? Ні. Єдиною людиною, ліквідація якої зупинила б організовану боротьбу з мафією, був би Александар Вучич ", - сказав глава МВС.

Міністр не уточнив, чи збільшили у зв’язку з цим охорону президента.

Поліція Сербії і Агентство безпеки та інформації у четвер затримали членів великого злочинного угруповання, яке, імовірно, співпрацює з чорногорськими мафіозними кланами. Показові обшуки пройшли в тому числі на стадіоні футбольного клубу "Партизан" в Белграді, з фанатами якого пов'язують лідерів угруповання.

Нагадаємо, на початку січня повідомлялося, що правоохоронні органи Сербії відкрили кримінальну справу щодо прослуховування президента країни Александара Вучича.