Косово готується офіційно подати заявку на вступ до ЄС

Косово готується найближчими днями офіційно подати заявку на вступ до ЄС, заплановану як сигнал для європейських столиць про серйозні наміри Приштини реформуватися і наближатись до необхідних критеріїв.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - заявив в інтерв’ю виданню профільний віцепрем’єр Берснік Біслімі, зазначивши, що ЄС "не буде завершеним проєктом без Західних Балкан".

Він зазначив, що початковим цільовим горизонтом свого вступу до Євросоюзу Косово вбачає 2030 рік.

П’ять країн-членів ЄС – Греція, Кіпр, Румунія, Словаччина та Іспанія – ще не визнають незалежність Косова. На думку Біслімі, до часу, коли потрібно буде приймати рішення, позиція цих столиць може змінитися. "Оскільки рух до членства - тривалий процес, ми віримо, що до того часу ми зможемо владнати питання, які стримували ці країни від визнання Косова, і це питання відпаде", - зазначає віцепрем’єр.

Він також зазначив, що сподівається на принаймні часткову нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною на основі останніх пропозицій Брюсселя, а навіть часткова домовленість з Белградом зіграла би на користь руху Косова до ЄС.

Нагадаємо, минулого тижня у столиці Албанії пройшов саміт країн Західних Балкан та ЄС, на якому Євросоюз підтвердив, що бачить їх майбутніми членами блоку. Водночас, у ЄС вказали сфери, у яких очікують подальших реформ.

Сербія вирішила бойкотувати саміт.