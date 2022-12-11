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Косово готується офіційно подати заявку на вступ до ЄС

Неділя, 11 грудня 2022, 09:22

Косово готується найближчими днями офіційно подати заявку на вступ до ЄС, заплановану як сигнал для європейських столиць про серйозні наміри Приштини реформуватися і наближатись до необхідних критеріїв.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда". 

"Ми готові вивести Косово на нову траєкторію", - заявив в інтерв’ю виданню профільний віцепрем’єр Берснік Біслімі, зазначивши, що ЄС "не буде завершеним проєктом без Західних Балкан". 

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Він зазначив, що початковим цільовим горизонтом свого вступу до Євросоюзу Косово вбачає 2030 рік. 

П’ять країн-членів ЄС – Греція, Кіпр, Румунія, Словаччина та Іспанія – ще не визнають незалежність Косова. На думку Біслімі, до часу, коли потрібно буде приймати рішення, позиція цих столиць може змінитися. "Оскільки рух до членства - тривалий процес, ми віримо, що до того часу ми зможемо владнати питання, які стримували ці країни від визнання Косова, і це питання відпаде", - зазначає віцепрем’єр. 

Він також зазначив, що сподівається на принаймні часткову нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною на основі останніх пропозицій Брюсселя, а навіть часткова домовленість з Белградом зіграла би на користь руху Косова до ЄС. 

Нагадаємо, минулого тижня у столиці Албанії пройшов саміт країн Західних Балкан та ЄС, на якому Євросоюз підтвердив, що бачить їх майбутніми членами блоку. Водночас, у ЄС вказали сфери, у яких очікують подальших реформ. 

Сербія вирішила бойкотувати саміт. 

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Косово

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