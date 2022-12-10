Косово перенесло вибори у населених сербами районах через підвищену небезпеку

Президентка Косова Вйоса Османі оголосила про те, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки.

Про це повідомив "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Османі посилалася на спільний звіт поліції та розвідувального управління Косова, деталі якого не розголошуються.

"Я також мала контакт з установами ЄС, і вони сказали мені, що не братимуть участі в спостереженні за виборами. Виходячи з цих оцінок, виникла пропозиція перенести вибори мерів. Ми дійшли до висновку, що це потрібно перенести на квітень", - сказала вона журналістам.

В офіційній заяві офісу президента повідомляється, що вибори на півночі відбудуться 23 квітня. Згідно з повідомленням, щодо цього рішення був повний консенсус сторін.

Місцеві вибори на півночі, в чотирьох районах із переважно сербським населенням, мали відбутися 18 грудня, після відставки мерів північних муніципалітетів місяцем раніше.

Подали у відставку з посад члени провідної партії косовських сербів, "Сербського списку", в рамках кампанії бойкоту сербами інституцій Косово на знак протесту проти перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери. "Сербський список" вирішив бойкотувати нові вибори.

8 грудня Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур після того, як підрозділи косовської поліції увійшли в північні регіони Косова напередодні.

Кілька днів тому поліція насильно зайшла у виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів.