Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Косово перенесло вибори у населених сербами районах через підвищену небезпеку

Субота, 10 грудня 2022, 19:11

Президентка Косова Вйоса Османі оголосила про те, що вибори голів північних муніципалітетів вирішили перенести з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. 

Про це повідомив "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Османі посилалася на спільний звіт поліції та розвідувального управління Косова, деталі якого не розголошуються.

Сербія погрожує ввести війська у Косово: навіщо та що буде далі?

"Я також мала контакт з установами ЄС, і вони сказали мені, що не братимуть участі в спостереженні за виборами. Виходячи з цих оцінок, виникла пропозиція перенести вибори мерів. Ми дійшли до висновку, що це потрібно перенести на квітень", - сказала вона журналістам.

В офіційній заяві офісу президента повідомляється, що вибори на півночі відбудуться 23 квітня. Згідно з повідомленням, щодо цього рішення був повний консенсус сторін.

Місцеві вибори на півночі, в чотирьох районах із переважно сербським населенням, мали відбутися 18 грудня, після відставки мерів північних муніципалітетів місяцем раніше. 

Подали у відставку з посад члени провідної партії косовських сербів, "Сербського списку", в рамках кампанії бойкоту сербами інституцій Косово на знак протесту проти перереєстрації автомобілів з сербських на косовські номери. "Сербський список" вирішив бойкотувати нові вибори. 

8 грудня Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур після того, як підрозділи косовської поліції увійшли в північні регіони Косова напередодні.

Кілька днів тому поліція насильно зайшла у виборчі органи муніципалітетів на тлі майбутніх перевиборів. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Косово Сербія

Статті

"Шукати ворогів серед друзів – погана звичка, яку ми успадкували". Інтерв’ю соратника Орбана

Жолт Немет: "Напевно, на українському політичному керівництві лежить частина вини за ту ситуацію, що склалася у наших відносинах".
9 грудня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда, Будапешт-Київ

Боротьба за українців: чому Польща лідирує у залученні працівників з України

Варшава розуміє, що не може конкурувати із Заходом рівнем зарплат, натомість може запропонувати приязні процедури, інфраструктуру для українських біженців – і в результаті виграє.
9 грудня 2022 — Марія Кузенко, міграційна платформа EWL

Генератори надії: як жителі міст Європи можуть допомогти українцям

Великі та малі міста Європи пожертвують запасні генератори та запчастини для електромереж, щоб допомогти українцям пережити сувору зиму.
9 грудня 2022 — Роберта Метсола, голова Європейського парламенту