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Сербія бойкотуватиме саміт ЄС і Західних Балкан у Тирані

П'ятниця, 2 грудня 2022, 07:47

Сербія бойкотуватиме саміт Європейського Союзу та Західних Балкан, який відбудеться 6 грудня в Тирані.

Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС

За його словами, нікого з Сербії не буде в Тирані на саміті через, як він зазначив, "ганебну" реакцію ЄС на призначення Ненада Рашича міністром в уряді Косова.

Як Захід відклав на майбутнє конфлікт між Сербією та Косовом

Вучич сказав, що призначення Рашича є порушенням Брюссельської угоди.

"Ця людина (Рашич) набрала менше одного відсотка на виборах, як і Рада Трайкович, яка була в його списку. Це свідчить про те, що вони хочуть переслідування та вигнання сербів із Косова та Метохії… Вони вибрали найгірших сербських покидьків, з дна відра, Рашича і Раду Трайкович, немає нікого гіршого, ті, хто не має довіри ні в кого в Сербії, але має довіру Альбіна Курті і західних агентств", - заявив Вучич.

6 грудня в Тирані відбудеться саміт лідерів ЄС і Західних Балкан. На офіційному сайті Ради Європейського Союзу зазначено, що саміт є можливістю підтвердити ключову важливість стратегічного партнерства між ЄС і Західними Балканами, регіоном з чіткою перспективою членства в ЄС.

Нагадаємо, наприкінці листопада ЄС вдалося досягти успіху в діалозі між Сербією та Косовом. Косово планувало стягувати штрафи за сербські автомобільні номери, а косовські серби обіцяли відповісти на це масштабними акціями протесту.

Цього разу конфлікту вдалося уникнути, проте успіх ЄС виглядає дуже сумнівним. Читайте деталі у статті Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний.

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Сербія Косово Албанія

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