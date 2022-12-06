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ЄС закликав країни Західних Балкан приєднуватися до зовнішньої політики і санкцій блоку

Вівторок, 6 грудня 2022, 18:07

Європейський Союз на саміті з країнами Західних Балкан закликав їх приєднуватися до зовнішньої політики ЄС та санкцій блоку; у спільній декларації також засуджують агресію РФ проти України. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній декларації за підсумками саміту. 

У декларації зазначають, що агресивна війна Росії створила загрози для європейської та глобальної безпеки, і в цих умовах стратегічне партнерство ЄС і країн Західних Балкан ще важливіше. 

"Те, що Західні Балкани стоять поруч з ЄС - це чіткий сигнал про стратегічну орієнтацію партнерів, більш ніж будь-коли раніше, в умовах, коли Росія ескалює свою агресивну війну проти України. Спільне бачення майбутнього обумовлює спільні обов’язки та цінності. 

У той час як ми поглиблюємо співпрацю з партнерами, закликаємо їх швидко й стабільно рухатися до повної узгодженості зі спільною політикою ЄС у сфері зовнішньої політики та безпеки і діяти відповідним чином, у тому числі у питанні обмежувальних заходів Євросоюзу. Ми відзначаємо тих партнерів, які вже демонструють стратегічну відданість і повністю координують свою політику з європейською, і закликаємо тих, хто ще не зробив цього, брати приклад", - зазначають в одному з пунктів декларації. 

У ній відзначають також, що зараз ЄС є найближчим партнером, у тому числі торговим партнером та інвестором країн Західних Балкан, та закликають партнерів більше приділяти увагу цьому у своїй комунікації з громадянами, щоб люди бачили реальні переваги співпраці з ЄС. 

Як повідомлялося, у документі Євросоюз підтвердив європейське майбутнє країн Західних Балкан та вказав на сфери, на які будуть звертати особливу увагу у процесі наближення до членства. 

Як відомо, Сербія продовжує відмовлятися підтримати санкційну політику ЄС щодо Росії за розв'язану нею війну. Детально на цю тему читайте у статті Примус до санкцій: чому Сербії все складніше дотримуватися нейтралітету на користь РФ

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Сербія санкції

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