Cейм Латвії затвердив новий уряд

Сейм Латвії затвердив новий уряд у складі трьох партій, після того, як вони підписали коаліційну угоду.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

У складі урядової коаліції - "Нова єдність", "Об’єднаний список" та "Національне об’єднання". Разом вони мають 54 зі 100 мандатів у Сеймі.

За затвердження уряду проголосували 54 коаліційних депутатів, проти - 37 опозиційних.

Прем’єр Криш’яніс Каріньш, який за підсумками виборів та перемовин зберіг посаду, назвав головним пріоритетом для уряду трансформації в економіці країни.

Як вже повідомлялося, свою посаду у новому уряді зберіг також міністр закордонних справ Едгарс Рінкевичс, він є однопартійцем Каріньша з "Нової єдності".

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів у Латвії, що відбулися 1 жовтня, перемогу здобули переважно представники консервативних та ліберальних сил. Проросійська партія "Злагода", яка минулого разу була на першому місці з результатом у майже 20%, не потрапила в Сейм узагалі. Як наслідок, майже все її керівництво склало повноваження.

Детальніше про останні вибори читайте у статті Програш росіян та нова коаліція: чим завершилися вибори у Латвії.