Сейм Латвии утвердил новое правительствоСейм Латвии утвердил новое правительство

Сейм Латвии утвердил новое правительство в составе трех партий, после того, как они подписали коалиционное соглашение.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

В составе правительственной коалиции - "Новое единство", "Объединенный список" и "Национальное объединение". Вместе они имеют 54 из 100 мандатов в Сейме.

За утверждение правительства проголосовали 54 коалиционных депутатов, против - 37 оппозиционных.

Премьер Кришьянис Кариньш, который по итогам выборов и переговоров сохранил должность, назвал главным приоритетом для правительства трансформации в экономике страны.

Как уже сообщалось, свою должность в новом правительстве сохранил также министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс, он является однопартийцем Кариньша из "Нового единства".

Напомним, по результатам парламентских выборов в Латвии, состоявшихся 1 октября, победу одержали преимущественно представители консервативных и либеральных сил. Пророссийская партия "Согласие", которая в прошлый раз была на первом месте с результатом почти 20%, вовсе не прошла в Сейм.

Подробнее о последних выборах читайте в статье Проигрыш россиян и новая коалиция: чем завершились выборы в Латвии.