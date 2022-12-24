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Кілька міст у Нідерландах вимкнули різдвяні вогні на знак солідарності з Україною

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Субота, 24 грудня 2022, 12:58

У кількох нідерландських містах увечері в п’ятницю були вимкнені різдвяні вогні на ялинках на знак солідарності з українцями, які залишились без світла через постійні обстріли Росією об’єктів енергетичної інфраструктури.

Про це "Укрінформу" розповіла співорганізаторка акції Ольга Король, пише "Європейська правда".

"Напередодні різдвяних свят українська спільнота в Нідерландах зібралася на центральних площах міст на спільну акцію з містами Нідерландів. Увечері 23 грудня свої святкові вогні на ялинках на знак солідарності з українськими родинами і всією Україною вимкнули міста Амстердам, Роттердам, Гронінгем, Утрехт та Гаага", – розповіла вона.

 
Фото: Укрінформ

За словами Король, мета акції – нагадати світу, в яких умовах зараз перебувають українці, борючись за життя у вільній країні, а також закликати продовжувати підтримку України.

"Узимку стає ще більш складно переживати ці страшні часи і ми просимо продовжувати виділяти кошти, донатити на такі необхідні зараз для українських госпіталів та громад генератори", – наголосила співорганізаторка акції.

Нагадаємо, ввечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

До флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон. 

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.

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