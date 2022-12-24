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Несколько городов в Нидерландах выключили рождественские огни в знак солидарности с Украиной

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Суббота, 24 декабря 2022, 12:58

В нескольких нидерландских городах вечером в пятницу были выключены рождественские огни на елках в знак солидарности с украинцами, которые остались без света из-за постоянных обстрелов Россией объектов энергетической инфраструктуры.

Об этом "Укринформу" рассказала соорганизатор акции Ольга Король, пишет "Европейская правда".

"Накануне рождественских праздников украинское сообщество в Нидерландах собралось на центральных площадях городов на совместную акцию с городами Нидерландов. Вечером 23 декабря свои праздничные огни на елках в знак солидарности с украинскими семьями и всей Украиной выключили города Амстердам, Роттердам, Гронингем, Утрехт и Гаага", - рассказала она.

 
ФОТО: УКРИНФОРМ

По словам Король, цель акции - напомнить миру, в каких условиях сейчас находятся украинцы, борясь за жизнь в свободной стране, а также призвать продолжать поддержку Украины.

"Зимой становится еще более сложно переживать эти страшные времена и мы просим продолжать выделять средства, донатить на такие необходимые сейчас для украинских госпиталей и общин генераторы", - отметила соорганизатор акции.

Как сообщалось, вечером 21 декабря в зданиях главных учреждений Европейского Союза ненадолго выключили свет в знак солидарности с украинцами, которые страдают от перебоев с электроснабжением после ударов РФ по объектам энергоинфраструктуры.

К флешмобу присоединились также резиденция Совета Европы и несколько муниципалитетов Литвы, экс-премьер Британии Борис Джонсон.

В польском Кракове с 21 декабря по 1 января в знак солидарности с Украиной планируют на минуту выключать освещение шести памятников города.

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Нидерланды

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