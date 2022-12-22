Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ключові установи ЄС перед найдовшою ніччю року вимкнули світло на знак солідарності з Україною

фото
Четвер, 22 грудня 2022, 12:28

Увечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Так, світло вимикали у будівлі Єврокомісії. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото будівлі, повністю зануреної у темряву.  "Дорогий Володимире Зеленський, ви закликали світ сьогодні увечері вимкнути світло на знак солідарності з українцями… І ми вас почули", - прокоментувала вона. 

Президентка Європарламенту Роберта Метсола написала, що установа теж вимкнула світло о 20:00. "Ми продовжуємо збирати "Генератори надії" для України, щоб допомогти нашим українським друзям у цю складну зиму. Україна переможе", - нагадала вона. 

Президент Євроради Шарль Мішель теж опублікував фото цієї будівлі у темряві з коментарем: "Ділимося нашим світлом та солідарністю". 

У столиці Болгарії Софії на кілька хвилин вимикали освітлення головної ялинки країни, пише українське посольство.

Як повідомлялося раніше, до флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон. 

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Статті

"2023 рік стане вирішальним у нашій спільній війні". Виступ Зеленського у Конгресі США

"Україна жива та завдає ударів. Ми вже перемогли Росію в битві за думки світу. У нас немає страху. І ні в кого у світі не повинно його бути".
22 грудня 2022 — Володимир Зеленський, Президент України

Перший воєнний візит Зеленського: невідомі подробиці та домовленості

Чи надали б США ЗРК Patriot без особистої присутності президента України? Що з іншими озброєннями: ATACMS, танками, літаками?
21 грудня 2022 — Європейська правда

Більше Міцкевича: як війна змінила ставлення українців до культури та історії Польщі

Війна змінила ставлення українців до Польщі, посиливши інтерес до польської культури. Як після перемоги це вплине на відносини Києва та Варшави?
21 грудня 2022 — Лукаш Адамський, для Європейської правди