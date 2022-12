Ключові установи ЄС перед найдовшою ніччю року вимкнули світло на знак солідарності з Україною

Увечері 21 грудня будівлі головних установ Європейського Союзу ненадовго вимкнули світло на знак солідарності з українцями, які потерпають від перебоїв з електропостачанням після ударів РФ по об’єктах енергоінфраструктури.

Так, світло вимикали у будівлі Єврокомісії. Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото будівлі, повністю зануреної у темряву. "Дорогий Володимире Зеленський, ви закликали світ сьогодні увечері вимкнути світло на знак солідарності з українцями… І ми вас почули", - прокоментувала вона.

Russia continues to strike energy infrastructure to plunge Ukraine in the dark.



Dear @ZelenskyyUa, you called on the world to turn off the lights tonight in solidarity with the Ukrainian people.



To kindle a glimmer of light into their hearts

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2022

Президентка Європарламенту Роберта Метсола написала, що установа теж вимкнула світло о 20:00. "Ми продовжуємо збирати "Генератори надії" для України, щоб допомогти нашим українським друзям у цю складну зиму. Україна переможе", - нагадала вона.

On the darkest day of the year, @Europarl_EN responded to President @ZelenskyyUa’s call to turn off the lights at 2000hrs.



To #LightUpUkraine we continue providing #GeneratorsofHope to help our Ukrainian friends get through this difficult winter.



— Roberta Metsola (@EP_President) December 21, 2022

Президент Євроради Шарль Мішель теж опублікував фото цієї будівлі у темряві з коментарем: "Ділимося нашим світлом та солідарністю".

— Charles Michel (@CharlesMichel) December 21, 2022

У столиці Болгарії Софії на кілька хвилин вимикали освітлення головної ялинки країни, пише українське посольство.

— UKR Emb in Bulgaria (@UKRinBGR) December 21, 2022

Як повідомлялося раніше, до флешмобу приєдналися також резиденція Ради Європи та декілька муніципалітетів Литви, експрем’єр Британії Борис Джонсон.

У польському Кракові з 21 грудня до 1 січня на знак солідарності з Україною на хвилину вимикатимуть освітлення шести пам’яток міста.