Операція "Різдво": Міноборони Бельгії випустило незвичне привітання зі святами

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер та командувач сухопутних військ адмірал Мішель Хофман провели операцію "Різдво" у тренувальному центрі командос у Марш-ле-Дам, у такий незвичний спосіб привітавши всіх зі святами.

Як пише "Європейська правда", відповідний ролик Людівін Дедондер розмістила на своїй сторінці у Facebook.

У ролику можна побачити, як вони удвох піднімаються в гори, переходять через підвісні мости та спускаються по мотузці, щоб доставити солдатам подарунки.

"Ми в Міністерстві оборони завжди готові оберігати вас, допомагати і навіть допомагати святому Миколаю роздавати подарунки. В рамках наземної операції я перейшла до дій. Місія виконана! Якраз вчасно, щоб привітати вас з Різдвом Христовим та відсвяткувати закінчення року. Радійте!". - написала Людівін Дедондер у своєму дописі.

Зокрема, бельгійська міністр продемонструвала у ролику своє трекінгове взуття, натякаючи на нещодавню суперечку, яка сталася між нею та представником крайніх правих Тео Франкеном. Останній дорікнув міністру за те, що під час війни в Україні вона виглядає легковажною, приїжджаючи на роботу в тенісних черевиках.

Дедондер тоді відповіла йому: "Незалежно від того, чи я роблю це в тенісних туфлях, чи на шпильках, важливі дії". Її підтримала більшість політиків, звинувативши Франкена в сексизмі.

У ролику міністр була одягнена не лише у спортивне взуття, але й у бельгійський армійський шолом та куртку.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак замість виголошення традиційного звернення напередодні Різдва оприлюднив ролик, у якому телефонує кільком британським держслужбовцям і дякує за їхню роботу.